La voz principal de la agrupación se alejará de los escenarios para someterse a una intervención quirúrgica.

Un importante anuncio sorprendió a los seguidores de Zúmbale Primo tras la presentación de la banda en el Festi Ranch celebrado en la Medialuna Laguna Carén, en Pudahuel.

Entre lágrimas, el vocalista de la agrupación, Rurick Marcelo, comunicó a los presentes que se alejará de los escenarios.

La decisión, indicó, está relacionada con una intervención quirúrgica a la que se deberá someter en los próximos días. El músico no detalló el tiempo que estará fuera ni compartió más antecedentes de su operación.

“Este es mi último show (…) Conversé con los chicos, les expliqué la situación y quise hacerlo público el día de hoy para que todos ustedes sepan, por respeto a nuestros fans, a la gente que sigue a Grupo Zúmbale Primo”, expresó.

De todas maneras, el propio vocalista aclaró que se trata de una despedida temporal: “Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Confío en Dios, pronto voy a estar de regreso acá junto a mis compañeros”.

Vocalista deja Zúmbale Primo: banda anunció su reemplazo

Tras dar la noticia, la banda ranchera se movió rápidamente y presentó a quién reemplazará a Rurick Marcelo. Se trata del cantante de cumbia Yoan Amor.

El vocalista es conocido en el mundo de la música latina y los ritmos tropicales principalmente por su exitoso paso por La Noche, donde también se desempeñó como voz principal, y su posterior carrera como solista.