28/ 11/ 2026 22:49

Tras balacera que dejó cuatro heridos: operativo en La Legua termina con detenidos e incautación de armas

La balacera que dejó cuatro personas heridas y provocó daños por impactos de bala en las dependencias del Hospital Barros Luco motivó un operativo policial en La Legua Emergencia. Durante los allanamientos a distintos domicilios, la policía incautó diversas evidencias, entre ellas, 17 kilos de droga y municiones de armas de guerra, similares a los proyectiles que impactaron el recinto hospitalario. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de porte de armas y municiones prohibidas, tráfico de drogas en grandes cantidades y disparos contra personal de Carabineros. Además, se investiga su posible participación en la balacera.