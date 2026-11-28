Con un gran gol de Ramón Sosa, Palmeiras se impuso a Estudiantes de La Plata y se coronó campeón de la edición 2026 de la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores tiene dueño. Palmeiras venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en la gran final y se transformó en el campeón de la edición 2026.

Un solitario gol de Ramón Sosa en el segundo tiempo le permitió al Verdao conquistar por cuarta vez el torneo, coronando una enorme campaña.

Este resultado le permitió a los brasileños ir a luchar en los próximas semanas por la Copa Intercontinental, donde podría llegar a enfrentarse al PSG.