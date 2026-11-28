28/ 11/ 2026 18:14

Final de la Copa Libertadores: así fue el histórico e inédito show de mediotiempo de Pedro Sampaio

El reconocido DJ brasileño Pedro Sampaio protagonizó el primer show de mediotiempo en la historia de la final de la Copa Libertadores 2026. El inédito espectáculo se realizó en la tribuna del estadio Centenario, durante el descanso del encuentro entre Palmeiras y Estudiantes de la Plata, disputado en Montevideo, Uruguay. Acompañado de sus bailarines, el artista carioca presentó uno de sus últimos éxitos: JETSKI Remix, canción que interpreta junto a la cantante argentina Emilia.