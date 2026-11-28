La modelo y comunicadora mostró los detalles del gran día junto a su pareja, Carlos Garcés, mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Vanesa Borghi anunció este viernes que se casó por el civil con Carlos Garcés, a través de un carrusel de fotos y un especial video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Hoy dijimos ‘sí quiero’ y estamos muy, muy felices. Ya les contaremos más, pero todo fue perfecto, simplemente eso”, escribió la modelo y comunicadora en la publicación.

La celebración se realizó en un hotel de Santiago y contó con un grupo reducido de invitados. “Hicimos algo muy íntimo en un hotel que siento muy cercano, con las personas que amamos y rodeados de gente que siempre está presente en nuestra relación, desde que partimos juntos”, detalló Borghi.





“Fue una ceremonia pequeña para 40 personas, los más cercanos, principalmente familia”, añadió.

Entre los detalles más especiales, Borghi destacó el significado de su ramo de flores. Según explicó, quiso incorporar un recuerdo para personas importantes que ya no están físicamente, pero que siguen presentes en su vida

“Para mí era muy importante sentir más cerca aún a quienes no estaban, como mi papá, mi abuela, mi abuelo y Clara . Por supuesto, estaban también en el ramo con un escapulario”, explicó.