Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 28 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, sábado 28 de noviembre, en Chile

Magnitud: 4.0

Hora: 12:25 horas

Epicentro: 30 km al S de Mina Collahuasi

Profundidad: 122 km

Magnitud: 3.0

Hora: 12:18 horas

Epicentro: 45 km al SO de Huasco

Profundidad: 29 km

Magnitud: 4.0

Hora: 12:16 horas

Epicentro: 51 km al S de San Pedro de Atacama

Profundidad: 22 km

Magnitud: 3.3

Hora: 11:04 horas

Epicentro: 87 km al SE de Socaire

Profundidad: 186 km

Magnitud: 3.2

Hora: 10:31 horas

Epicentro: 58 km al NE de Pozo Almonte

Profundidad: 86 km

Magnitud: 3.0

Hora: 10:30 horas

Epicentro: 42 km al E de Monte Patria

Profundidad: 91 km

Magnitud: 3.0

Hora: 10:21 horas

Epicentro: 34 km al SO de Mina Collahuasi

Profundidad: 114 km

Magnitud: 3.4

Hora: 9:12 horas

Epicentro: 35 km al SO de Ollagüe

Profundidad: 132 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?