Temblor hoy 28 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este sábado 28 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, sábado 28 de noviembre, en Chile
Magnitud: 4.0
Hora: 12:25 horas
Epicentro: 30 km al S de Mina Collahuasi
Profundidad: 122 km
Magnitud: 3.0
Hora: 12:18 horas
Epicentro: 45 km al SO de Huasco
Profundidad: 29 km
Magnitud: 4.0
Hora: 12:16 horas
Epicentro: 51 km al S de San Pedro de Atacama
Profundidad: 22 km
Magnitud: 3.3
Hora: 11:04 horas
Epicentro: 87 km al SE de Socaire
Profundidad: 186 km
Magnitud: 3.2
Hora: 10:31 horas
Epicentro: 58 km al NE de Pozo Almonte
Profundidad: 86 km
Magnitud: 3.0
Hora: 10:30 horas
Epicentro: 42 km al E de Monte Patria
Profundidad: 91 km
Magnitud: 3.0
Hora: 10:21 horas
Epicentro: 34 km al SO de Mina Collahuasi
Profundidad: 114 km
Magnitud: 3.4
Hora: 9:12 horas
Epicentro: 35 km al SO de Ollagüe
Profundidad: 132 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.