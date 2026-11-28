“Quiero que pague, porque me arrebató lo más preciado, lo más lindo que yo tengo”, exigió la madre de Marisela, la mujer de 34 años que murió en el choque la madrugada del viernes.

Marisela Rodríguez Cifuentes tenía 34 años e iba de regreso a su casa en una van tras completar su primera jornada de trabajo en Vitacura, cuando un grave choque acabó con su vida en Avenida Matta con San Francisco.

Una mujer “hermosa y llena de vida”, según la definió su madre, Margarita, quien exige justicia. Marisela era hija única y ambas vivían juntas en el sector sur de la capital.

Por el choque fue formalizado Michael Canelo Hernández, de 24 años, quien iba huyendo de una fiscalización de seguridad municipal desde Ñuñoa. Según se informó, lo seguían por conducir a alta velocidad y saltarse varias luces rojas.

“ Quiero que pague, porque me arrebató lo más preciado, lo más lindo que yo tengo , una hija ingeniera, estudiosa, inteligente, una niñita llena de vida, yo exijo que se me haga justicia, que se pudra en la cárcel”, exigió la madre.





Primer día de trabajo

Marisela era ingeniera en administración de empresas de profesión, y había empezado un trabajo como anfitriona la noche del accidente, según explicó su madre.

“ Ayer salió contenta , una niñita tan hermosa, llena de vida y me la rebataron y es por eso que exijo que ese desgraciado que la arrebató la vida a mi hija pague”, añadió.

El imputado por el choque fue dejado en prisión preventiva. Si bien en el alcotest marcó 0,21 gramos de alcohol por litro de sangre, esta cifra no constituye manejo bajo la influencia del alcohol. Aún se está a la espera de la alcoholemia y el narcotest.