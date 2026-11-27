La mujer de 34 años venía llegando de su trabajo en dicha van, donde minutos antes habían dejado a una compañera en su casa.

Este viernes, murió una mujer de 34 años, quien iba de pasajera en una van que fue impactada por un vehículo en Avenida Matta con San Francisco, comuna de Santiago.

El conductor del automóvil escapaba de funcionarios municipales desde la comuna de Ñuñoa, tras haber transitado preliminarmente con las luces apagadas y saltando las luces rojas. En su interior se habría encontrado una botella de alcohol.





¿Quién era la víctima del choque en Avenida Matta?

En tanto, la periodista Daniela Muñoz entregó nuevos antecedentes sobre quién era la víctima fatal y cómo ocurrieron los hechos.

La mujer de 34 años era ingeniera de profesión, hija única y el orgullo de su familia. Estaba volviendo de su trabajo a su casa ubicada en la comuna de La Granja.

Hasta el lugar de los hechos llegó su grupo familiar, compuesto por cerca de 4 a 5 personas.

En la van venía otra mujer que fue dejada en su casa 2 minutos antes y vivía justamente en Santiago Centro, en el sector donde ocurrieron los hechos.

Minutos más tarde, Carabineros confirmó: “Venía de su trabajo; el trabajo le ponía el móvil para traerla hasta su casa. Era una profesional, era ingeniera”.

Finalmente, el conductor del vehículo blanco está detenido.