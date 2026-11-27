El conductor del vehículo blanco habría transitado con las luces apagadas sin respetar el semáforo en rojo y en su interior se habría encontrado una botella de alcohol.

Este viernes se produjo un choque entre un automóvil y una van, lo que dejó una víctima fatal y dos personas heridas en la comuna de Santiago.

Los hechos ocurrieron en el sector de Avenida Matta con San Francisco a eso de las 05:30 horas, cuando el conductor del vehículo habría huído de un control municipal en Ñuñoa, impactando a la van.





Los nuevos antecedentes tras choque en Avenida Matta

En el auto, que era de color blanco, iba un hombre solo, mientras que en el furgón de color gris iba el conductor y en la parte trasera una mujer de 34 años que murió.

Según indicó la periodista Daniela Muñoz en Contigo en la Mañana, al interior del vehículo blanco se habría encontrado una botella de alcohol; el alcohotest aún no se realiza, puesto que ambos conductores fueron trasladados a un centro asistencial en estado grave.

Los dos vehículos cuentan con su documentación al día y el furgón tenía permiso para el traslado de pasajeros.

El vehículo blanco habría estado con las luces apagadas y se habría pasado unas luces rojas, comentó Eduardo de la Iglesia.

Además, la víctima de 34 años era ingeniera de profesión y venía en dicha van de vuelta de su trabajo. El choque habría ocurrido minutos después de dejar a una compañera de ella en su casa.

Revive el momento: