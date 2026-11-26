Tras el certificado presentado por la parlamentaria, con el que justificó una licencia de 14 días, el implantólogo bucomaxilofacial Francisco Valdés Pérez comunicó que interpondrá acciones legales para determinar quién lo confeccionó.

El implantólogo bucomaxilofacial Francisco Valdés Pérez, cuya firma figura en el certificado odontológico presentado por la diputada Zandra Parisi (PDG), emitió la tarde de este jueves un comunicado en el que desconoció la autoría del documento y aseguró que su firma fue utilizada sin autorización.

Si bien el profesional no menciona explícitamente a la parlamentaria, sus declaraciones aluden al certificado presentado por Parisi, quien se encuentra con una licencia médica de 14 días tras someterse a una intervención odontológica de urgencia.

“El documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización “, sostuvo el facultativo.

Junto con ello, anunció que emprenderá acciones legales para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

“Denunciaré estos hechos ante el Ministerio Público para que se determine quién confeccionó el certificado, dónde se utilizó y con qué finalidad, aspectos sobre los cuales no me corresponde pronunciarme”, adelantó.

Esto ocurre en medio de la recta final de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya votación está prevista para este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados. Tanto Parisi como Pamela Jiles, ambas del PDG, presentaron licencias médicas en momentos en que se definían los apoyos al libelo acusatorio.





Diputada ofreció disculpas a clínica odontológica

Una hora después de las declaraciones del implantólogo, la diputada Parisi publicó un comunicado en sus redes sociales en el que ofreció disculpas públicas a la clínica odontológica y sus especialistas por las “críticas y persecución” que, según sostuvo, enfrentaron tras conocerse el caso.

La parlamentaria aseguró que la difusión de los antecedentes de su intervención tuvo como único objetivo transparentar su situación ante la ciudadanía, enfatizando que nunca tuvo la intención de perjudicar al recinto ni comprometer su prestigio.

Asimismo, defendió que el equipo odontológico actuó conforme a sus competencias y, respecto de las críticas que podrían afectar su reputación institucional, manifestó: “estimo injusto que se hayan producido cuestionamientos”.

Finalmente, la diputada llamó a mantener un debate con “responsabilidad, respeto y apego a los hechos” y reiteró sus disculpas al equipo de profesionales.

Caso llegaría a la Comisión de Ética

En un comunicado anterior, la propia Parisi había cuestionado el uso político de las licencias médicas, asegurando que, en ocasiones, integrantes del Congreso han recurrido a ellas por conveniencia política o para incidir en los quórums de votación.

En esa oportunidad, la parlamentaria sostuvo que su condición de salud se había deteriorado y explicó que “por postergar mi cuidado personal para cumplir con mis responsabilidades parlamentarias, terminó agravándose”.

Según informó, la intervención odontológica consistió en la extracción de un implante, el lavado de la zona afectada y la sutura del área intervenida.

Asimismo, emplazó a quienes han puesto en duda la intervención y el certificado odontológico, instándoles a presentar sus cuestionamientos ante la Comisión de Ética de la Cámara. “Si dudan de mi actuar, los emplazo públicamente a presentar los antecedentes ante la Comisión de Ética. De lo contrario, seré yo quien recurra a dicha instancia para que se evalúe la conducta de quienes han realizado estos cuestionamiento”, aseguró.