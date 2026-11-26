26/ 11/ 2026 22:19

Falta de presupuesto frena cirugías: el drama de volver a lista de espera por segunda vez en 10 años

Por 34 años, María buscó respuestas en el sistema de salud público y no las encontró. La derivaron al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde sí tuvo solución gracias a la ley que permite atender a pacientes en lista de espera en este hospital privado. Era una sola operación, pero luego la llamaron para cancelarla porque no hay presupuesto para atenderla. Fue así como María, lamentablemente, volvió a la lista de espera. El reportaje es de Alejandra González y Roberto Murgues.