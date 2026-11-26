26/ 11/ 2026 21:57

“Vamos a matar a tu señora”: habla dueño de parcela que enfrentó a delincuentes en Talagante

Christian Fischer, dueño de una parcela en Talagante, sigue en recuperación tras ser golpeado con fierros en la cabeza durante un asalto a su vivienda. En entrevista con CHV Noticias, relató que vio entrar a seis personas y que, al intentar detener a una de ellas, los asaltantes lo golpearon y amenazaron con matar a su esposa. “No me explico tanta violencia, porque si ya me pegaron dos o tres fierros, no eran necesarios quince más. Yo ya no daba ni un golpe, ya estaba botado en el suelo”, recordó. Fischer sufrió fracturas en el rostro y el cráneo, fue operado y pasó más de una semana hospitalizado.