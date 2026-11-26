La conversación, a cargo del conductor Pablo Torres, girará en torno a la nueva normativa que este jueves quedó listo para ser despachado y convertirse en ley de la República

Este jueves habrá una nueva entrega de CHV Noticias Te Ayuda con el periodista Pablo Torres, un espacio donde podrás resolver en vivo diversas inquietudes y dudas sobre temas que nos afectan como sociedad.

En esta ocasión, la conversación girará en torno a la recién aprobada Ley de Sala Cuna Universal, que tendrá el objetivo de ampliar el acceso a este derecho, para trabajadoras y trabajadores, así como para independientes.

En esta edición participará la experta Carla Rojas, quien es Coordinadora de Inclusión y Género del Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

Revisa a continuación, en el video inserto abajo, las consultas que los espectadores dejarán a través del chat y las respuestas que la experta contestará en vivo durante la transmisión.