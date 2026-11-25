Durante este miércoles, la tramitación de la iniciativa que busca ampliar el acceso a la Sala Cuna, para trabajadoras, trabajadores e independientes,

Tras cuatro años de debate, el Congreso despachó a ley el proyecto de Sala Cuna Universal, que busca ampliar el acceso a este derecho, para trabajadoras y trabajadores, así como para independientes.

En el Senado, se concluyó la noche de este miércoles, la tramitación de la iniciativa que termina con la exigencia que condicionaba el beneficio a las empresas que cuentan con 20 o más trabajadores.

Durante esta jornada, las y los senadores analizaron la nueva cotización de 0,30% que solventa el Fondo de Sala Cuna, el derecho de los padres trabajadores a acceder al beneficio y los establecimientos educacionales que podrán participar de la ley.

Finalmente, se sometieron a votación los cambios introducidos por la Cámara Baja y se aprobaron todas las normas, con la excepción de las de quórum especial y las peticiones de votación separada.

En el debate estuvieron presentes dos secretarios de Estado: el ministro del Trabajo, Tomás Rau, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García.





Cambios en el proyecto de Sala Cuna Universal aprobados por el Senado

Entre los cambios que se aprobaron en la Sala está la rebaja de la cotización total destinada al Fondo de Sala Cuna de 0,35% a 0,30%, a cargo de empleadores. Esta sería compensada con una rebaja de 0,15% en el Fondo de Cesantía Solidario y de 0,15% en las Cuentas Individuales por Cesantía. Además, un 0,30% de sus rentas imponibles para trabajadores independientes.

También se incorporó un suplemento financiado por el fondo y focalizado en el Registro Social de Hogares (RSH). Para quienes formen parte del 40% más vulnerable, el suplemento equivale al 50% de la diferencia positiva. En tanto, si se está entre el 41% y el 60%, el suplemento equivale al 30% de esa diferencia.

Por otro lado, el Ejecutivo se comprometió a fijar un tope del 20% al copago de las familias antes de fin de año. Además, se incorporaron al proyecto, medidas orientadas a fortalecer la oferta pública y reducir brechas de financiamiento en los jardines infantiles.

Por último, se permitirá mantener salas cunas anexas o conjuntas al lugar de trabajo de forma voluntaria. Sin embargo, su financiamiento será de cargo exclusivo del fondo, y se regularán criterios de preferencia y resolución de desacuerdos cuando ambos padres son trabajadores.