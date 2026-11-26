El vocalista de Los Viking’s 5, Pedro Barraza, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para el exalcalde de Coquimbo, cuya situación aún debe resolver el tribunal.

El Juzgado de Garantía de Coquimbo resolvió las medidas cautelares de ocho de los 11 imputados en la segunda jornada de formalización del caso Pirata Gate. Entre ellos está Pedro Barraza, actual vocalista de Los Viking’s 5.

Si bien la resolución sobre el exalcalde Marcelo Pereira sigue pendiente , la Fiscalía pidió su prisión preventiva.

El tribunal también debe pronunciarse sobre las cautelares de Patricio Reyes Zambrano, administrador municipal y alcalde subrogante, y Carolina White, directora de Desarrollo Comunitario (Dideco).

Las medidas cautelares del caso Pirata Gate

A continuación, el detalle de las cautelares para ocho imputados por la presunta red de corrupción en la Municipalidad de Coquimbo:

Pedro Barraza y Matías Rosello: arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. María Teresa Collado, Augusto Rojas, Miguel Cuadros y Alfonso Núñez: arresto domiciliario total y arraigo nacional.

arresto domiciliario total y arraigo nacional. Juan Carlos Rojas: El tribunal decretó prisión preventiva por peligro de fuga y la sustituyó por una caución de $18 millones. Quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

El tribunal decretó prisión preventiva por peligro de fuga y la sustituyó por una caución de $18 millones. Quedó con Claudio Tonaca: el tribunal decretó prisión preventiva por peligro de fuga y fijó una caución de $8 millones. Si la paga, la medida será sustituida por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Los detalles de la investigación por Pirata Gate

La causa indaga presuntas irregularidades en la Municipalidad de Coquimbo entre 2016 y 2021.

Según la investigación, los imputados habrían aprovechado sus cargos para intervenir en contrataciones y ejecutar pagos irregulares. Los primeros cálculos sitúan el presunto perjuicio fiscal en al menos $632.521.513.

La Fiscalía indaga posibles delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y asociación ilícita.

En el marco de la causa, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo el martes a los 11 imputados.