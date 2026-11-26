La animadora reconoció en Plan Perfecto lo difícil que es mostrarse vulnerable en televisión, confesó que no suele pedir ayuda y agradeció el cariño de sus compañeros tras el susto vivido en un almuerzo.

Tras el inquietante episodio vivido este miércoles, Francisca García-Huidobro volvió a Plan Perfecto y se mostró emocionada tras el grave susto que vivió al ahogarse con un trozo de carne en un restaurante en Ñuñoa.

Mediante una emotiva reflexión que compartió con sus compañeros de panel, incluyendo a Renata Bravo, quien ayer rápidamente intervino con una maniobra de Heimlich, la conductora reconoció que no suele aceptar muestras de afecto ni pedir auxilio.

“Pude demostrarme a mí misma algo que en general me cuesta mucho. Que es que la gente está al lado mío para ayudarme“, admitió. “Las personas como yo no pedimos ayuda, no estamos acostumbradas a las demostraciones de afecto tan grandes”





Respecto a lo ocurrido y a su aprendizaje personal, expresó: “Yo siento que ya estoy demasiado vieja para no aprender la lección (…) y entender que la vida no se resuelve sola“:

“Es muy difícil ser sensible en un medio como este, es muy difícil ser vulnerable”, complementó, asegurando también que prefiere mostrarse como una persona fuerte para protegerse a ella y su familia.

Finalmente, agradeció a quienes la auxiliaron, acompañaron y la contactaron tras el accidente: “Aquí estoy y voy a seguir aquí mientras me lo permita la salud”, concluyó ante sus compañeros de equipo.

Mira el momento a continuación: