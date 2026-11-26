Chileactores y la Corporación Municipal del Arte y la Cultura de Talagante confirmaron el fallecimiento de la intérprete, que tenía más de veinte años de trayectoria en el doblaje audiovisual.

La asociación Chileactores comunicó el fallecimiento de la actriz chilena de doblaje Carolina Highet García, reconocida por su participación en reconocidas series de animación y teleseries turcas.

“Actriz chilena con más de veinte años de trayectoria en el doblaje audiovisual, la interpretación y la formación. Activa integrante de nuestro colectivo artístico, su partida nos duele profundamente”, señaló la organización en un comunicado.

Una voz para varias generaciones

Highet era reconocida por interpretar a Rocky, uno de los cachorros de la serie animada PAW Patrol, personaje al que también dio voz en PAW Patrol: La súper película. “Su voz ha acompañado a distintas generaciones de espectadores latinoamericanos”, destacó Chileactores.

En animación también fue la voz de Kai-Lan, protagonista de Ni Hao, Kai-Lan, y de Ester en Princesas del Mar. Además, participó en Detective Conan y Manual de supervivencia escolar de Ned, y en producciones chilenas como Bartolo y Las aventuras de Papelucho.





Su voz fue parte de numerosas teleseries internacionales, varias de ellas de gran audiencia en Chile: Las mil y una noches, Fatmagül, Medcezir, Doctor Milagro y Traicionada, entre otras.

En cine dobló películas como Belle, Una familia feliz 2, Chernóbil: la película, Pil, princesa por accidente y La médium. También trabajó en programas de no ficción y documentales.

Trabajo gremial en Chileactores y su rol en Municipalidad de Talagante

Además de su carrera artística, Highet integró la Comisión de Género de Chileactores, instancia que elaboró un protocolo para prevenir y abordar la violencia de género en el sector audiovisual.

“Gracias a su trabajo, el público latinoamericano puede disfrutar en español historias creadas en distintos idiomas y países. Su trayectoria refleja el aporte de las actrices y los actores de doblaje: intérpretes que, sin aparecer en pantalla, acercan obras internacionales a nuevas audiencias“, destacó el sindicato.

“Nuestro amor y compañía a todas las personas que sienten su partida”, concluyó el comunicado.





La Corporación Municipal del Arte y la Cultura de Talagante, donde Highet trabajó durante años, también lamentó su partida.

La corporación destacó su labor formativa en la comuna: “Durante muchos años formó parte de nuestra Corporación Municipal del Arte y la Cultura de Talagante, donde transmitió su pasión por el teatro y las distintas expresiones artísticas, acercando el arte a niños, niñas y jóvenes a través de diversas iniciativas educativas”.

“Hoy nos toca despedir no solo a una gran artista y excelente profesional, sino también a una querida compañera con quien compartimos proyectos, aprendizajes, risas y tantos momentos que recordaremos con mucho cariño”, señaló el texto, que cerró con un mensaje dirigido a ella.

“Tu voz, tu trabajo y tu recuerdo seguirán presentes en cada uno de nosotros. Hasta siempre, querida Caro“, cerró el comunicado.