Este jueves, “La Rupertina” recibirá en su nuevo hostal al conductor de televisión. En esta edición del programa de humor de Chilevisión, junto al “Patrón del Pan”, también estará el humorista Juan Pablo López.

Durante muchos años, Cristián Sánchez fue parte de Chilevisión, canal que dejó luego de conducir programas como “SQP”, “Fiebre de Viña” y “Fiebre de Baile”, entre otros.

Esta noche, el periodista regresará a la señal para ser parte del “Club de la Comedia”, el espacio de Chilevisión que pronto cerrará su temporada 2026. Su participación será junto a “La Rupertina” (Christian Henríquez), visitando su nuevo hostal y mostrando su lado más lúdico.

Por su parte, el “Patrón del Pan” (Christian Henríquez) seguirá intentando mejorar los números de su canal “Pablovisión”, y para eso recurrirá al humorista Juan Pablo López.





Yerko Puchento (Daniel Alcaíno), en tanto, se subirá al escenario del espacio prime con su filosa lengua para repasar todo lo sucedido en Chile y el mundo esta semana.

Y, nuevamente, Michelle Bachelet (Natalia Cuevas) se tomará La Moneda mientras se sorprende con una visita de la Contraloría, a cargo del mítico Adriano Castillo, popularmente conocido como el “Compadre Moncho”.

El “Club de la Comedia” lleva 35 capítulos emitidos esta temporada y el próximo año regresará renovado, con nuevas apuestas y mucho más humor.