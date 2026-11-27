27/ 11/ 2026 08:01

Venía escapando desde Ñuñoa: Carabineros confirma persecución de seguridad municipal previo a choque en Avenida Matta

Este viernes, Carabineros se refirió al fatal choque en Avenida Matta con San Francisco en la comuna de Santiago Centro y confirmó: “Inicialmente, se generó una persecución por personal municipal de la comuna de Ñuñoa”. Se trataría del vehículo blanco, que habría evadido controles en dicha comuna. La mujer que murió venía en la van. Uno de los vecinos del sector explicó que, producto del impacto, la víctima fatal salió eyectada. Además, los equipos policiales trabajan para determinar si hubo ingesta de alcohol en quienes conducían.