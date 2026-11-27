La Roja se juega la clasificación a la próxima ronda enfrentando a Montenegro, partido en el que está obligado a sumar puntos para no complicarse en el Mundial Sub 17.

La Selección Chilena afronta un partido determinante por el Mundial Sub 17, midiéndose este viernes a Montenegro por el cierre de la fase de grupos.

Pese a la sorpresiva derrota con República Dominicana en la fecha anterior, La Roja mantiene intactas sus chances de clasificar a la próxima ronda al tener 3 puntos en dos fechas.

De todas formas, los pupilos del entrenador Ariel Leporati no tiene margen de error y debe sumar frente a la escuadra europea.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Montenegro?

El partido de Chile ante Montenegro será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal Directv.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá este duelo por el Mundial Sub 17 de forma online. Para verlo, debes entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Montenegro por Mundial Sub 17

El compromiso de los nacionales contra Los Halcones Valientes inicia a las 12:00 horas de Chile de este viernes 27 de noviembre.

Tal como en los anteriores duelos, el escenario es el Aspire Zona de Doha, Qatar.