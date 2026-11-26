En medio de nuevos rumores sobre su futuro, el tocopillano se dio el tiempo de disfrutar de su proyecto alejado del fútbol y de su familia.

Alexis Sánchez reapareció en redes sociales. Tras finalizar su temporada con el CF Montreal, Maravilla está disfrutando de sus días libres junto a su pareja, Alexandra Litvinova y su hija.

El tocopillano había guardado silencio en los últimos meses por el mal desempeño de su equipo, dedicándose solamente a compartir contenido relacionado a sus ex clubes o su propia familia.

Aprovechando sus vacaciones, y en medio de la incertidumbre que hay sobre su futuro, el futbolista chileno publicó un particular mensaje y una foto muy especial.





El tierno posteo de Alexis Sánchez

El delantero nacional posteó siete imágenes en Instagram en las que goza de su vino “Alma Soul”, uno de los proyectos que tiene fuera de la cancha.

A esto se sumó una tierna postal compartiendo con su hija, quien hace pocas semanas celebró su primer cumpleaños rodeada de amor y decoraciones.

La pequeña, que aparece vistiendo ropa con corazones, se ve descansando en el hombro derecho de Sánchez que optó por tomar una selfie y divulgarla.

En tanto, el último registro es un video de Litvinova con la niña intentando llevar su propio coche, mostrando que ya está dando sus primeros pasos.

La publicación generó una ola de comentarios entre sus seguidores, donde varios destacaron su faceta familiar y uno de ellos bromeó con que nuevamente “se está dejando el bigote”.

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