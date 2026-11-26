El piloto chileno de 22 años correrá con el equipo AIX Racing este fin de semana en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 2.

Nico Pino tendrá este fin de semana su debut en la Fórmula 2, categoría de jóvenes pilotos y que es el último escalón antes de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo mundial.

El piloto chileno de 22 años, que hace algunos meses había fichado por A14 Management, la agencia de representación de Fernando Alonso, fue oficializado por el equipo AIX Racing y reemplazará al británico Cian Shields.

Por ahora, Pino tiene aseguradas las últimas dos fechas del calendario 2026, Qatar y Abu Dabi (4 al 6 de diciembre), por lo que la importante oportunidad también se convierte en una gran responsabilidad para intentar conseguir un asiento en en el futuro.





¿Cuándo debutará Nico Pino en la F2?

Nico Pino debutará este domingo en el Gran Premio de Qatar de F2, pero antes tendrá práctica y clasificación el viernes, seguido del Sprint del sábado.

Horarios del Gran Premio de Qatar de F2

Viernes 27 de noviembre

08:00 horas: Práctica libre

12:00 horas: Clasificación

Sábado 28 de noviembre

13:15 horas: Carrera sprint

Domingo 29 de noviembre

09:00 horas: Gran Premio de Qatar de F2

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el GP de Qatar de F2?