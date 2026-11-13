La modelo rusa llamó la atención al confirmar que viajará muy pronto a nuestro país, haciendo un importante llamado a los usuarios.

Alexandra Litvinova sorprendió al confirmar que viajará a Chile la próxima semana, generando una interrogante sobre el futuro de Alexis Sánchez.

La pareja de Maravilla anunció en su Instgram que tiene planificado estar en nuestro país, invitando a marcas e influencers para trabajar en proyectos durante su estadía.

“Chilenos, necesito su ayuda. ¿Con quién les gustaría verme colaborar? ¿Qué marcas o influencers creen que serían una buena combinación?”, escribió en Instagram.

Anuncio de Alexandra Litvinova generó ola de comentarios

El posteo de la modelo rusa se repletó de comentarios de sus seguidores, donde muchos etiquetaron a diversas empresas para desarrollar ideas.

Litvinova retornará a suelo nacional tras estar hace algunos meses en Tocopilla, disfrutando del cariño de la gente y la familia del futbolista

Pese a que no aclaró si vendrá con su pareja y su hija, la publicación encendió los rumores respecto a un posible cambio de equipo del ariete.

Sánchez concluyó su temporada con el CF Montreal, club al que arribó en agosto pasado y en el que pasó desagradables momentos al quedar último en la conferencia Este de la MLS y discutir con su entrenador.

Si bien tiene contrato vigente por el próximo año, una claúsula de salida le permitiría al delantero dejar la institución canadiense y buscar nuevos rumbos.