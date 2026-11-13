Dos sueños, un solo cupo: Cómo se define el ascenso si Cobreloa y San Luis igualan en puntos

Cobreloa recibe a Deportes Puerto Montt por la fecha 30° de la Primera B, mientras que San Luis visitará a San Marcos de Arica. Ambos equipos comparten el liderato con 54 puntos.

Llegó la hora de la verdad. Cobreloa y San Luis de Quillota definirán este fin de semana el campeón de la Primera B y el ascendido a la Liga de Primera.

Ambos equipos comparten el liderato de la tabla de posiciones con 54 puntos, pero con Los Loínos teniendo mejor diferencia de goles.

Por la fecha 30° del torneo, Los Zorros del Desierto recibirán a Puerto Montt el domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas, mismo día en que Los Canarios visitarán a San Marcos de Arica.





¿Qué pasa si Cobreloa y San Luis de Quillota igualan en puntaje?

De acuerdo a las Bases, si dos equipos empatan el liderato una vez terminado el certamen, deberán disputar un partido de definición en estadio neutral.

Dicho encuentro será programado por la ANFP días después del cierre de la última jornada, donde el ganador subirá de categoría y el perdedor tendrá una última chance en la liguilla.

Por lo tanto, para que haya un campeón se necesita que al menos uno de estos dos clubes sume puntos y un resultado adverso del otro.

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