Colo Colo vs Racing: Dónde ver EN VIVO y ONLINE esperado amistoso internacional

Tras consagrarse campeón de la Liga de Primera, Colo Colo vuelve a la cancha para afrontar un amistoso internacional ante Racing.

Colo Colo estrena su título de la Liga de Primera con un partido de lujo, enfrentando este viernes a Racing en un amistoso internacional.

Tras consagrarse como el campeón del fútbol chileno, Los Albos saltan a la cancha para medirse a uno de los grandes de Argentina que tuvo una desastrosa temporada.

De cara a este encuentro, el entrenador Fernando Ortiz presenta un renovado equipo debido a que varios jugadores fueron convocados a selecciones nacionales.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Racing?

El partido de Colo Colo ante Racing será transmitido y online por la plataforma de streaming Disney +.

Para poder ver el compromiso, debes ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave. En caso de no tener una cuenta, está la opción de crearla en pocos minutos.

Hora del partido amistoso entre Colo Colo y Racing

El encuentro del Cacique contra La Academia inicia a las 19:00 horas de Chile de este viernes 13 de noviembre.

El escenario es el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, donde se espera una gran presencia de público para festejar junto al flamante campeón.