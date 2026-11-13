Alejandro Tabilo vio frenado su avance en el ATP de Estocolmo y cayó ante Thiago Tirante

El chileno pudo mantener la buena racha y se despidió en semifinales del torneo sueco, dando por terminada la temporada 2026.

Alejandro Tabilo (31°) no pudo continuar con el buen ritmo y cayó en las semifinales del ATP 250 de Estocolmo, siendo derrotado por el argentino Thiago Tirante (51°) por 7-5 y 7-6 (1).

El chileno venía de una buena racha en su último torneo de la temporada, pero vio frenada su racha frente a un trasandino que aprovechó sus chances.

El oriundo de La Plata pegó en un momento clave al quebrar en el undécimo game del primer set, lo que le permitió tomar la ventaja.





En la segunda manga, el zurdo logró recuperar un break en el duodécimo juego y forzó el tiebreeak, aunque esto no le alcanzó y se despidió del certamen.

Con este resultado, el nacional cierra el 2026 sin poder conseguir títulos, algo que se daba desde el 2023.

Tras tomarse un descanso, Tabilo pondrá el foco en la nueva campaña que comenzará con la tradicional gira por Oceanía.