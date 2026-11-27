En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Asya vivirá un incómodo momento tras visitar la casa de Aras y encontrárselo bebiendo con Leyla.

Mientras tanto, Volkan vivirá una serie de discusiones: por un lado, peleará con Selçuk, sin embargo, también se enfrentará a Aras por su forma de paternar con Ali y discutirá con Derin hasta llegar a los besos.

Por su parte, Aras decidirá ir con todo contra Leyla para mantener viva su relación con Asya y decidirá divulgar unas fotografías de su exesposa siéndole infiel.

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