Tasa de desocupación llega a 10% y alcanza números históricos
Según el Instituto Nacional de Estadísticas las personas desocupadas aumentaron 19,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (19,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (17,6%).
Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en 10,0% se ubicó la tasa de desocupación nacional durante el trimestre agosto – octubre de 2026 (ASO 2026), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por la entidad. Cabe señalar que desde 2021, la tasa nacional no llegaba a dos dígitos (10%).
El resultado se explicó por un crecimiento de 1,3% de la fuerza de trabajo, mientras que el número de ocupados retrocedió 0,4%. En paralelo, las personas desocupadas aumentaron 19,7% en un año, con alzas tanto entre quienes perdieron su empleo como entre quienes buscan trabajo por primera vez.
Desocupación femenina roza el 11%
La encuesta explica que en las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,7%, aumentando 1,9 pp. en el período, producto del ascenso de 2,3% de la fuerza de trabajo, mayor al 0,2% registrado por las ocupadas; mientras que las desocupadas se expandieron 24,3%, incididas tanto por las cesantes (24,6%) como por aquellas que buscan trabajo por primera vez (21,8%).
La tasa de participación se situó en 53,8%, avanzando 0,8 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 48,0%, retrocediendo 0,3 pp. en el período. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,8%, influidas por las inactivas habituales y las inactivas potencialmente activas.