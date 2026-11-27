Según el Instituto Nacional de Estadísticas las personas desocupadas aumentaron 19,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (19,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (17,6%).

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en 10,0% se ubicó la tasa de desocupación nacional durante el trimestre agosto – octubre de 2026 (ASO 2026) , de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por la entidad. Cabe señalar que desde 2021, la tasa nacional no llegaba a dos dígitos (10%).

El resultado se explicó por un crecimiento de 1,3% de la fuerza de trabajo, mientras que el número de ocupados retrocedió 0,4%. En paralelo, las personas desocupadas aumentaron 19,7% en un año, con alzas tanto entre quienes perdieron su empleo como entre quienes buscan trabajo por primera vez.





Desocupación femenina roza el 11%

La encuesta explica que en las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,7%, aumentando 1,9 pp. en el período, producto del ascenso de 2,3% de la fuerza de trabajo, mayor al 0,2% registrado por las ocupadas; mientras que las desocupadas se expandieron 24,3%, incididas tanto por las cesantes (24,6%) como por aquellas que buscan trabajo por primera vez (21,8%).

La tasa de participación se situó en 53,8%, avanzando 0,8 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 48,0%, retrocediendo 0,3 pp. en el período. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,8%, influidas por las inactivas habituales y las inactivas potencialmente activas.