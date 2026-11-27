Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 27 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, viernes 27 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.0

Hora: 07:35 horas.

Epicentro: 48 km al sur de Mina Collahuasi.

Profundidad: 126 km.

Magnitud: 3.8

Hora: 05:08 horas.

Epicentro: 25 km al suroeste de Pisagua.

Profundidad: 47 km.

Magnitud: 3.1

Hora: 03:53 horas.

Epicentro: 63 km al sureste de Socaire.

Profundidad: 236 km.