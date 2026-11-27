Temblor hoy 27 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este viernes 27 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, viernes 27 de noviembre, en Chile
Magnitud: 3.0
Hora: 07:35 horas.
Epicentro: 48 km al sur de Mina Collahuasi.
Profundidad: 126 km.
Magnitud: 3.8
Hora: 05:08 horas.
Epicentro: 25 km al suroeste de Pisagua.
Profundidad: 47 km.
Magnitud: 3.1
Hora: 03:53 horas.
Epicentro: 63 km al sureste de Socaire.
Profundidad: 236 km.