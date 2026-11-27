27/ 11/ 2026 07:53

Dos bomberas resultaron lesionadas tras ser agredidas por vecinos en incendio en Quilicura

Un incendio se produjo en el gimnasio del colegio Bicentenario Juan Luis Undurraga, en la comuna de Quilicura. Se investigan las causas del siniestro y no se descarta la intencionalidad. Una de las complejidades que se presentaron es que el establecimiento educacional colinda con casas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Carlos Cid, señaló que dos bomberas terminaron lesionadas producto de agresiones de vecinos. “Cuesta saber por qué agreden a una institución que viene a ayudar”, indicó.