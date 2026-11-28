28/ 11/ 2026 12:04

Magdalena Piñera aborda el legado de su padre y revela detalles del trabajo familiar para preservar su memoria

Magdalena Piñera Morel conversó con Matilde Burgos y Mauricio Bustamante en el programa Siete Días, donde abordó el legado de su padre, el expresidente Sebastián Piñera, a propósito del libro “Sebastián Piñera Echenique en 50 voces globales”, que reúne testimonios de 55 figuras internacionales de distintos ámbitos y corrientes políticas. Durante la entrevista, abordó el compromiso de su padre con la democracia, su preocupación por el empleo y el valor que otorgaba al servicio público. Además, entregó detalles del trabajo que ha desarrollado la familia para preservar su memoria y proyectar su legado.