Según informaron desde Fiscalía, el deportista contaba con su licencia de conducir y permiso de circulación al día, y registraba antecedentes penales de cuando era menor de edad.

En las últimas horas se reveló la identidad del conductor que provocó el choque que causó la muerte a una mujer de 34 años en medio de una persecución en la comuna de Santiago la madrugada del viernes.

El fatal accidente ocurrió en la intersección de avenida Matta con San Francisco, cuando el sujeto huía de un control de un equipo de seguridad municipal de Ñuñoa. En ese contexto, el vehículo colisionó una van en la que la víctima regresaba a su casa de su primer día de trabajo en horas de la madrugada.

Según dio a conocer el Ministerio Público, el imputado por el choque corresponde a Michael Canelo Hernández, de 24 años , quien fue formalizado el viernes y dejado en prisión preventiva.





Quién es Michael Canelo

Según ha trascendido, Canelo es boxeador profesional, y ha participado en distintos torneos aprobados por la Combox Chile (Comisión de Boxeo Profesional de Chile).

Según informó el Fiscal Sergio Ortiz, de la Fiscalía Centro Norte, el choque se provocó luego de que funcionarios municipales de Ñuñoa lo descubrieran transitando a alta velocidad y saltándose luces rojas en avenida Irarrázaval. Fue ahí cuando intentaron fiscalizarlo y él huyó.

La persecución continuó hasta Matta con San Francisco, donde Canelo colisionó con la van en la que iba la víctima, identificada como Marisela Rodríguez Cifuentes, ingeniera en administración de empresas.

El fiscal señaló que, tras el accidente, el imputado marcó 0,21 gramos de alcohol por litro de sangre en el alcotest, lo cual no constituye ni manejo en estado de ebriedad ni bajo la influencia del alcohol.

De igual manera, se informó que el detenido contaba con su licencia de conducir y permiso de circulación al día, y registraba antecedentes penales de cuando era menor de edad.

Según informó la autoridad, el imputado habría declarado que escapó para que no “se le cursara algún tipo de infracción y se le quitara el vehículo”.