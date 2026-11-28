Felipe Valenzuela, de 23 años, murió tras defender a su madre luego que un grupo de sujetos irrumpiera en su vivienda para robar.

Carabineros del OS-9 identificó a dos sujetos que estarían vinculados a un robo con homicidio ocurrido el pasado 30 de julio en Huechuraba, donde Felipe Valenzuela de 23 años murió tras recibir un disparo en el tórax al interior de su vivienda.

Recordemos que un grupo de sujetos ingresó durante la madrugada al domicilio de la víctima, quien se encontraba junto a su familia.

Tras oponer resistencia al asalto, uno de los delincuentes le disparó. Los responsables escaparon con dinero, joyas, prendas de vestir y teléfonos celulares.

El joven fallecido fue identificado como Felipe Alonso Valenzuela y junto a sus cercanos impulsaba Couture Store, negocio que comercializaba prendas importadas desde China y promocionaba sus productos principalmente a través de redes sociales, donde superaba los 20 mil seguidores y compartía transmisiones en vivo y ofertas.

De hecho, un vecino relató que era habitual ver llegar camiones con productos para abastecer el negocio, antecedente que también es considerado en la investigación para determinar cómo los delincuentes habrían seleccionado a sus víctimas.



Identifican a dos imputados

Las diligencias policiales, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y el seguimiento de los vehículos utilizados en la huida, permitieron identificar a dos presuntos participantes, de 34 y 27 años.

Ambos ya se encontraban en prisión preventiva desde septiembre, luego de ser detenidos en flagrancia por otro robo con violencia cometido en Padre Hurtado, bajo la modalidad de falsos policías.

Tras nuevas diligencias y la coordinación entre las fiscalías, fueron reformalizados por el delito de robo con homicidio en Huechuraba y se decretó nuevamente la prisión preventiva.