28/ 11/ 2026 09:29

VIDEO | Así partió “Siete Días”, el nuevo programa de Matilde Burgos y Mauricio Bustamante

A las 08:30 horas de este sábado, Matilde Burgos y Mauricio Bustamante dieron inicio a “Siete Días”, el nuevo espacio informativo de los fines de semana que se transmitirá los sábados y domingos hasta las 13:00 horas. Los periodistas explicaron que el programa buscará informar sobre la actualidad nacional e internacional, repasar los principales acontecimientos de la semana y anticipar los temas que marcarán los próximos días. Además, adelantaron que tendrán invitados y nuevas conversaciones para ampliar la agenda informativa. “También dar una mirada positiva a noticias que muchas veces pareciera abrumarnos”, señaló Matilde Burgos, destacando el espíritu con el que comienza esta nueva propuesta.