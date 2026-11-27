Luego de una noche llena de baile y risas, la organización del evento aún tiene algunas sorpresas preparadas para seguir encantando a los vecinos de Los Andes y a los televidentes de Chilevisión.

Tras una exitosa primera noche, el Festival del Guatón Loyola aún tiene algunas sorpresas preparadas para su público espectador.

Con tres shows de carácter nacional e internacional, el evento espera seguir conquistando al público. Revisa a continuación todos los detalles de cuánto durará el festival.

Hasta cuándo es el Festival del Guatón Loyola

El escenario de Los Andes bajará el telón este sábado 28 de noviembre, jornada en la que espera encender al público con destacados músicos y un imperdible espectáculo de humor.





Recuerda que puedes ver el Festival del Guatón Loyola en vivo por las pantallas de Chilevisión a contar de las 21:55 horas. Asimismo, puedes seguir la transmisión a través de la señal online de chilevision.cl y de la aplicación MiCHV.

Los artistas que se presentarán en la última noche

La noche de despedida del Festival del Guatón Loyola comenzará al ritmo de la cumbia romántica junto a los argentinos de Garras de Amor.

La noche también tendrá un espacio dedicado al humor, que estará a cargo del comediante nacional Claudio Michaux.

Finalmente, el evento cerrará con un destacado talento femenino que no ha dejado de sorprender durante los últimos años: Karla Melo.