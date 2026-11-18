La parrilla de esta nueva edición del evento, animado por Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, ya está lista. Revisa a continuación quiénes protagonizarán la segunda noche del festival.

Ya no queda nada para disfrutar de una nueva edición del Festival de Los Andes del Guatón Loyola, la cual cumplirá 25 años y se transmitirá por las pantallas de Chilevisión.

Como la música criolla está de fiesta, este viernes 27 y sábado 28 de noviembre se vivirá una gran celebración en el Parque Urbano Ambrosio O’Higgins, animado por Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber.

¿Quiénes estarán el sábado 28?

El segundo día del festival tendrá grandes intérpretes y humoristas nacionales que prometen hacer cantar, bailar y reír a toda la familia, todo acompañado de la gran competencia folclórica.

La jornada del sábado 28 de noviembre la abrirá la cumbia romántica de Garras de Amor, seguida por la divertida rutina del comediante Claudio Michaux. Para finalizar, Karla Melo cerrará en grande con sus mayores éxitos.

El evento se desarrollará en conjunto con la fiesta costumbrista, permitiendo así la celebración de las tradiciones, la música y el emprendimiento local.

Puedes conseguir las entradas a través de la plataforma Ticketplus. Además, podrás verlo a través de la señal abierta y online de Chilevisión, como también en la aplicación MiCHV.