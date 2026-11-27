Música, folclor y humor, serán parte de dos noches que encenderán Los Andes y que podrás seguir a través de Chilevisión. A continuación, te mostramos cómo obtener nuestra aplicación y ver el festival desde cualquier dispositivo.
El viernes 27 y sábado 28 de noviembre se desarrolla una nueva edición del Festival del Guatón Loyola, tradicional evento que será transmitido por Chilevisión y que contará con jornadas llenas de música, humor y folclore.
El Festival de Los Andes estará bajo la conducción de Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber, dupla que acompañará al público durante ambas noches. Además, Daniela Muñoz dirá presente a cargo del backstage.
Si tienes descargada la aplicación MiCHV, entonces podrás seguir el Festival del Guatón Loyola a través de la señal online de Chilevisión desde cualquier dispositivo.
Así podrás seguir en cualquier lugar las presentaciones musicales, el humor y la competencia folclórica de uno de los eventos más importantes de Los Andes.
Para obtener la app en tu celular o cualquier dispositivo compatible, debes realizar el proceso habitual de descarga:
Además, puedes ingresar a la app en su versión de escritorio en www.michv.cl.