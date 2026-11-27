Música, folclor y humor, serán parte de dos noches que encenderán Los Andes y que podrás seguir a través de Chilevisión. A continuación, te mostramos cómo obtener nuestra aplicación y ver el festival desde cualquier dispositivo.

El viernes 27 y sábado 28 de noviembre se desarrolla una nueva edición del Festival del Guatón Loyola, tradicional evento que será transmitido por Chilevisión y que contará con jornadas llenas de música, humor y folclore.

El Festival de Los Andes estará bajo la conducción de Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber, dupla que acompañará al público durante ambas noches. Además, Daniela Muñoz dirá presente a cargo del backstage.





¿Cómo ver el Festival del Guatón Loyola por MiCHV?

Si tienes descargada la aplicación MiCHV, entonces podrás seguir el Festival del Guatón Loyola a través de la señal online de Chilevisión desde cualquier dispositivo.

Así podrás seguir en cualquier lugar las presentaciones musicales, el humor y la competencia folclórica de uno de los eventos más importantes de Los Andes.





¿Cómo descargar MiCHV?

Para obtener la app en tu celular o cualquier dispositivo compatible, debes realizar el proceso habitual de descarga:

Si tienes iOS, entra a la App Store, busca MiCHV y haz clic en “Obtener” para comenzar la instalación. Si tienes un dispositivo Android, harás el mismo proceso pero ingresando a Google Play y seleccionando la opción de descarga.

Además, puedes ingresar a la app en su versión de escritorio en www.michv.cl.