La celebración reunirá música tropical, humor y talento nacional en dos jornadas que prometen convocar al público en Los Andes este viernes 27 y sábado 28 de noviembre.
La ciudad de Los Andes se prepara para recibir una nueva edición del Festival del Guatón Loyola, que este año celebrará 25 años de historia con una variada propuesta artística y dos jornadas de música y humor perfectas para disfrutar en familia.
La programación estará distribuida en dos jornadas, con espectáculos que tendrán una combinación de música tropical, humor y espectáculo que no te puedes perder.
Revisa el detalle a continuación:
Viernes 27 de noviembre:
Noche de Brujas
Felipe Parra
A los Cuatro Vientos
Sábado 28 de noviembre:
Garras de Amor
Claudio Michaux
La versión número 25 del Festival del Guatón Loyola se realizará el viernes 27 y sábado 28 de noviembre en Los Andes, Región de Valparaíso.
Ambas jornadas serán transmitidas por Chilevisión, tanto a través de su señal abierta como de sus plataformas digitales, entre ellas la señal online de chilevision.cl y la aplicación MiCHV. De esta manera, el público podrá ser parte de esta gran fiesta desde distintos dispositivos y lugares del país.