La celebración reunirá música tropical, humor y talento nacional en dos jornadas que prometen convocar al público en Los Andes este viernes 27 y sábado 28 de noviembre.

La ciudad de Los Andes se prepara para recibir una nueva edición del Festival del Guatón Loyola, que este año celebrará 25 años de historia con una variada propuesta artística y dos jornadas de música y humor perfectas para disfrutar en familia.

Cuál es la parrilla del Festival del Guatón Loyola 2026

La programación estará distribuida en dos jornadas, con espectáculos que tendrán una combinación de música tropical, humor y espectáculo que no te puedes perder.

Revisa el detalle a continuación:

Viernes 27 de noviembre:

Noche de Brujas

Felipe Parra

A los Cuatro Vientos

Sábado 28 de noviembre:

Garras de Amor

Claudio Michaux