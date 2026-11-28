Bastián Bodenhöfer se casó por tercera vez: actor celebró junto a protagonista de “Corazones Rojos”
Tras más de ocho años juntos, los actores compartieron imágenes de una íntima celebración en su casa, rodeados de familiares y amigos.
El actor Bastián Bodenhöfer, de 70 años, contrajo matrimonio con Macarena Berthelon, su pareja desde hace poco más de ocho años. La noticia fue confirmada por la propia actriz y vestuarista a través de Instagram, donde compartió fotografías de la celebración.
En las imágenes se ve a la pareja con vestimentas a juego, acompañada de familiares y amigos en una ceremonia íntima que habría tenido lugar en su casa.
“¡Y nos casamos! ¡Gracias a todos los que nos acompañaron en esta fiesta celebrando nuestro amor!”, escribió Berthelon.
La artista, de 41 años, se hizo conocida en 1990 tras protagonizar el videoclip de “Corazones Rojos”, de Los Prisioneros.
Entre los asistentes estuvo Maira Bodenhöfer, hija del actor y de su primera esposa, la actriz Consuelo Holzapfel.
Recordemos que este es el tercer matrimonio de Bodenhöfer. Anteriormente estuvo casado con Holzapfel entre 1983 y 1994, y con Aline Kuppenheim entre 2000 y 2006, relación de la que nació su hijo Ian.
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