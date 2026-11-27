A través de Instagram, el actor publicó un sentido mensaje contando sobre su amistad con Carolina Highet, reconocida actriz de doblaje que falleció esta semana.

Fernando Godoy despidió a la destacada actriz chilena Carolina Highet , quien falleció esta semana a los 45 años. Con un mensaje en Instagram, el actor recordó los años en que ambos se formaron como profesionales.

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Highet a los 45 años. Organizaciones como Chileactores y la Corporación Cultural de Talagante destacaron la trayectoria de la artista, especialmente en el doblaje para producciones internacionales.

Con más de 20 años de carrera, la intérprete era reconocida por interpretar a Rocky, uno de los cachorros de la serie animada PAW Patrol. Además, participó en otras series como Ni Hao, Kai-Lan, Princesas del Mar, Detective Conan y Manual de supervivencia escolar de Ned, entre otras.





La emotiva despedida de Fernando Godoy

En la publicación, el actor Fernando Godoy destacó el talento de su amiga y el reconocimiento que se ganó a lo largo de su trayectoria.

“Buen viaje, amiga querida. Tu sonrisa será recordada por siempre. Y tu talento y éxito está comprobado y homenajeado como mereces porque lo hiciste solita y te ganaste todo el respeto del país“, afirmó.

Godoy recordó la etapa que compartieron con sus compañeros de la escuela de teatro y habló de la generosidad con que, según escribió, Highet cuidaba a quienes la rodeaban.

“Tantos momentos y buenos recuerdos de nuestra formación como actores... surfeamos juntos con nuestros compañeros esa etapa importante. Luchaste todo lo que pudiste y ahora seguirás cuidando de tu familia y nosotros porque eres así: un alma generosa, alegre y comprometida“, agregó.

Al cerrar su despedida, el actor habló en nombre de sus compañeros de escuela y recordó las risas y travesuras que compartió con Highet.

“¡Te amamos eternamente, Caro! Tus compañeros de escuela de teatro no dejaremos jamás morir tu legado y trayectoria. Buen viaje, Caro. Te abrazo a la distancia, esperando verte de nuevo y volver a las mismas travesuras y carcajadas“, cerró.