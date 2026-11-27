Publican locales de rendición para la PAES 2026: revisa con tu RUT dónde te corresponde
La Prueba de Acceso a la Educación Superior 2026 se rendirá los próximos lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre.
Desde este viernes se pueden consultar los locales de rendición para la próxima PAES o Prueba de Acceso a la Educación Superior 2026.
La información está disponible para revisarla en línea a través de inscripcion.demre.cl, ingresando RUT y contraseña.
En la plataforma se puede descargar la Tarjeta de Identificación, documento que indica el local y sala de rendición de las pruebas.
Horarios de la PAES
La evaluación se realizará los días lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre.
El proceso inicia con el reconocimiento de salas el primer día, entre 12:00 y 13:00 horas en la mayoría del país y de 11:00 y 12:00 horas en Rapa Nui.
El resto de los horarios serán:
Lunes 30 de noviembre
- 12:00 horas Reconocimiento de salas
- 15:00 horas Competencia Matemática M2
Martes 1 de diciembre
- 09:00 horas Competencia Lectora
- 15:00 horas Electiva de Ciencias
Miércoles 2 de diciembre
- 09:00 horas Competencia Matemática M1
- 15:00 horas Electiva de Historia y Ciencias Sociales
Fechas clave del proceso
- La PAES se realiza el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.
- Los resultados se publican el 4 de enero.
- Las postulaciones se realizan desde el 4 al 7 de enero.
- Los resultados de selección salen el 18 de enero.
- La primera etapa de matrículas va desde el 19 al 21 de enero
- La segunda etapa de matrículas se extiende desde el 22 al 28 de enero