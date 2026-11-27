La Prueba de Acceso a la Educación Superior 2026 se rendirá los próximos lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre.

Desde este viernes se pueden consultar los locales de rendición para la próxima PAES o Prueba de Acceso a la Educación Superior 2026.

La información está disponible para revisarla en línea a través de inscripcion.demre.cl, ingresando RUT y contraseña.

En la plataforma se puede descargar la Tarjeta de Identificación, documento que indica el local y sala de rendición de las pruebas.

Horarios de la PAES

La evaluación se realizará los días lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre.

El proceso inicia con el reconocimiento de salas el primer día, entre 12:00 y 13:00 horas en la mayoría del país y de 11:00 y 12:00 horas en Rapa Nui.

El resto de los horarios serán:

Lunes 30 de noviembre

12:00 horas Reconocimiento de salas

15:00 horas Competencia Matemática M2

Martes 1 de diciembre

09:00 horas Competencia Lectora

15:00 horas Electiva de Ciencias

Miércoles 2 de diciembre

09:00 horas Competencia Matemática M1

15:00 horas Electiva de Historia y Ciencias Sociales

Fechas clave del proceso