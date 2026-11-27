El Mandatario pidió a la industria evitar despidos e invertir, horas antes de que el INE informara que la desocupación subió a 10,0% en agosto-octubre. En paralelo, la bancada UDI respaldó la circular de Hacienda sobre la posible no renovación de contratas en el sector público.

“Hay un llamado: a quien pueda evitar un despido, hágalo”. Con esas palabras, el presidente José Antonio Kast se dirigió anoche a los empresarios en el Encuentro Anual de la Industria 2026 de la Sofofa. Horas después, el INE informó que la desocupación llegó a 10,0% en el trimestre agosto-octubre de 2026, 1,6 puntos porcentuales más que hace un año.

Las personas desocupadas llegaron a 1.036.291, un 19,7% más que en el mismo período de 2025, y el total de ocupados cayó 0,4%. El alza afectó más a las mujeres, cuya tasa de desocupación llegó a 10,7%, mientras que la de los hombres quedó en 9,4%. Información y comunicaciones (-18,9%) e industria manufacturera (-4,7%) encabezaron la caída del empleo.

Ante el empresariado, Kast afirmó que el país “lleva más de 40 meses con desempleo alto, es inaceptable”, y pidió a los asistentes “pensar en esas familias que se quedan sin trabajo” .

También los llamó a invertir: “Si esperamos a que desaparezcan todas las incertidumbres probablemente nadie va a invertir”. Asimismo, señaló que el Gobierno ya dio las señales que esperaban, entre ellas las leyes de Reconstrucción, Sala Cuna, Agilización de Permisos y Amparo Minero.

Por otro lado, distintos servicios públicos continuaron este viernes notificando a funcionarios a contrata que no serán renovados en 2027.





UDI respalda a Hacienda

En paralelo, la bancada de diputados UDI respaldó este viernes la circular del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la posible no renovación de las contratas públicas que vencen el 31 de diciembre de este año.

A través de un comunicado, los diputados Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Jaime Coloma dijeron que les preocupa el efecto en el desempleo, pero sostuvieron que se trata de una revisión “que cualquier gobierno responsable realizaría”.

Desde el gremialismo justificaron las desvinculaciones en las contrataciones que, según ellos, el gobierno anterior hizo “a última hora” para “dejar amarrados a sus operadores políticos”.

“El Estado no es un botín político que los distintos sectores se puedan repartir cada cuatro años”, concluyeron.

Oposición alerta ante cifras de desempleo

El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, lamentó la alta cifra de desempleo y señaló que “esto, en parte, es culpa del pesimismo que se generó en toda la economía chilena por culpa del bencinazo“.

“Y la política de empleo del presidente Kast es presentarse frente a los empresarios a los cuales les regaló cantidades de plata obscenas con su reforma tributaria a decirles yapo, porfa, contraten”, cuestionó.

Ante las cifras, el diputado Luis Cuellos en tanto (PC), anunció que presentará un proyecto de ley para establecer un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $276.777 mensuales durante tres meses.

“El bencinazo, los recortes y la rebaja de impuestos a los superricos tienen hoy día a Chile con un 10 % de desempleo. Frente a la inacción del Gobierno, vamos a presentar un proyecto de ley para otorgar un ingreso familiar de emergencia al más de millón de personas que está hoy día desempleado, por tres meses, que es la propuesta del Partido Comunista”, detalló.