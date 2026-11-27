27/ 11/ 2026 13:23

La Entrevista | Capítulo 95 | Cristián Donoso

En una nueva edición de La Entrevista, la periodista Macarena Pizarro conversa con el experiodista y productor ejecutvio Cristián Donoso. Cristián, quien inició su carrera como periodista en Chilevisión antes de especializarse en Nueva York y trabajar en la productora Fábula, entregó detalles del complejo despliegue detrás de Wild Horse Nine (Caballo Salvaje Nueve), la película escrita y dirigida por el cineasta Martin McDonagh que se rodó principalmente en Rapa Nui y se encuentra actualmente en cartelera.