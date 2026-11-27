Si bien se informó una gran parte de los artistas que se presentarán en esta edición, aún esta pendiente de confirmar quienes se presentarán en la tercera noche y todos los humoristas.

Este viernes se anunció la esperada parrilla para el Festival de Viña del Mar 2027, que se desarrollará desde el lunes 22 de febrero al sábado 27 de febrero.

Hasta ahora, solo se había confirmado la presencia de la italiana Laura Pausini en el certamen.

Los primeros confirmados para esta nueva edición incluyen al colombiano Silvestre, el grupo mexicano Reik y el cantante de reggaetón Farruko.

Más adelante en la semana, el día de música chilena contará con la presencia de La Ley y Gondwana con Quique Neira.





También fueron anunciados el español Pablo Alborán y la artista de K-pop Jihyo. Mientras que para la clausura se presentarán el reguetonero Arcángel y el grupo de cumbia argentino Damas Gratis.

De igual manera, quedó pendiente anunciar quienes se presentarán el miércoles 24 y los humoristas de cada noche.

Line up Viña 2027