El sujeto, quien estuvo prófugo y detenido en Brasil, está imputado por un brutal golpiza al conserje Guillermo Oyarzún.

Este viernes, se revocó la prisión preventiva de Martín de los Santos, quien está imputado por la brutal agresión al conserje y adulto mayor Guillermo Oyarzún.

Durante esta jornada estaba estipulada una audiencia de preparación de juicio oral, la cual no se concretó, pero sí terminó con una resolución de la magistrada. De los Santos podrá salir de prisión a cambio de una millonaria fianza.

Si el detenido paga la caución de $20 millones, dejará Santiago 1 y quedará sujeto a arresto domiciliario total y arraigo nacional.





Abogado querellante confirmó apelación

Tras esta resolución, el abogado querellante de la familia de Guillermo Oyarzún confirmó que apelarán ante la Corte de Apelaciones y así evitar que el imputado salga de la cárcel.

Defensa de Martín de los Santos ya había solicitado dejar prisión bajo fianza

En septiembre pasado, la defensa de Martín de los Santos acudió a la Corte de Apelaciones y solicitó bajar la gravedad de las medidas cautelares a cambio de una fianza de $2,5 millones, la cual fue rechazada.

Sin embargo, ahora el tribunal fijó la cifra en un monto mucho más alto, que de los Santos estaría dispuesto a pagar, aunque no hay un plazo definido para ello.