Además de la víctima fatal, se constató que un adolescente, con el que caminaba por la vía pública al momento del ataque, resultó herido.

La noche del jueves se registró una fatal balacera en la población La Legua emergencia, comuna de San Joaquín, que terminó con un hombre fallecido y un adolescente herido.

Según informó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía, acudieron al lugar junto a Carabineros por el delito de doble homicidio, uno consumado y otro frustrado, en la vía pública.

Según información preliminar, ambas víctimas caminaban por el sector y fueron atacados por desconocidos que abrieron fugo en su contra.

En ese contexto, el fallecido recibió múltiples impactos balísticos en el rostro y brazos, mientras que el adolescente resultó herido de bala en el tobillo.

De igual manera, se constató que el fallecido mantenía una orden de detención pendiente por un delito de homicidio desde 2021.