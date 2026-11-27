Quien escapaba del control fue detenido y ambos conductores fueron trasladados a un recinto asistencial, donde se evalúan sus lesiones.

Durante la madrugada de este viernes, un hombre que escapaba de un control de personal municipal en Ñuñoa impactó contra una van en Santiago Centro.

La colisión termina ocurriendo en la intersección de Avenida Matta con San Francisco, donde una mujer de 34 años murió.





El momento en que ocurrió el choque en Avenida Matta

Al respecto, en Contigo en la Mañana, la periodista Daniela Muñoz recibió información por parte de la Municipalidad de Ñuñoa donde comenzó la persecución.

“El auto blanco venía bajando por calle Irarrazaval a alta velocidad, pasándose varias luces rojas, y esto es visto por un inspector a la altura de calle Juan Moya” , comentaron.

En esa misma línea, agregaron: “Lo encarga a la central, da aviso donde otros móviles se aproximan para verificar la patente para consultarla, debido a que el sujeto mantenía la alta velocidad y los dos inspectores continúan por Avenida Matta, donde finalmente ocurre el accidente.”

El matinal de Chilevisión tuvo acceso a las cámaras de seguridad del sector, donde se aprecia que el conductor del vehículo iba a tan alta velocidad que se ve como una sombra de color blanco.

Sin dar tiempo a reaccionar, impacta a la van donde iban el conductor y la víctima fatal, colisionando con un poste de alumbrado público, lo que hizo que el furgón se volcara parcialmente.

Cabe destacar que quien escapaba del control fue detenido y ambos conductores fueron trasladados a un recinto asistencial, donde se evalúan sus lesiones.

Revive el momento: