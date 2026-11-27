De acuerdo a lo informado por el fiscal regional Luis Miranda, Marcelo Pereira defraudó al municipio en más de $57 millones.

Este jueves, continuó en el Juzgado de Garantía de Coquimbo la formalización de los 11 detenidos por el “Pirata Gate“, donde el Ministerio Público indaga eventuales delitos de fraude al fisco como asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible.

El tribunal resolvió las cautelares de ocho de los involucrados, entre ellos Pedro Barraza Cuadra, vocalista de Los Viking’s 5, quien quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Mientras que sigue pendiente la situación del exalcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, para quien la Fiscalía solicitó la prisión preventiva.





Exalcalde de Coquimbo lideró numerosos ilícitos, según Fiscalía

Según indicó la Fiscalía, Marcelo Pereira utilizó un cheque emitido a nombre de su madre y, mezclando dinero personal con dinero mal habido, logró retirar dinero de las arcas del municipio en beneficio personal.

El fiscal regional, Luis Miranda, entregó nuevos antecedentes y aseguró que su círculo cercano de colaboradores, compuesto por Juan Carlos Rojas (exjefe de gabinete) y Patricio Reyes (exadministrador municipal), defraudó al municipio.

Ahí se señaló que estas personas gestionaron el pago de honorarios por contratos de trabajos que nunca se realizaron, elaboraron informes falsos para justificar que supuestamente dichos trabajos se hicieron y hasta se hicieron dobles contrataciones.

Además, se pagaron horas extras sin registro ni control y bonos inventados, todo con platas que debían ser destinadas a planes de educación y salud en el municipio y el adelanto por ingresos al municipio del casino de Coquimbo, según la Fiscalía.

En total, el perjuicio fue cifrado por el persecutor en $398.000.000, monto que dista de los $42.000 millones denunciados por el actual alcalde Alí Manoucheri (PS), dinero que tiene que ver con un enorme déficit que el jefe comunal dice que encontró al asumir en 2021, indicó LUN.

Revelan cómo exalcalde de Coquimbo defraudó al municipio

El persecutor explicó, según la investigación, cómo el exalcalde defraudó al municipio. “Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, el imputado Marcelo Pereira disimuló el origen ilícito de $57.205.952.

Para ello los retiró del sistema bancario en dinero en efectivo mediante un cheque a la orden de su madre y luego lo invirtió en la compra de un inmueble. El 16 de octubre de 2019 esos fondos se encontraban en depósitos a plazo que el imputado mantenía en el Banco Itaú”.

Pereira retiró esos depósitos y abonó un total de $228.297.159 a su cuenta corriente. Ese monto era de su patrimonio legal y luego procedió a “mezclarlo” con platas obtenidas de forma ilícita de las arcas municipales, manifestó el persecutor.

Miranda agregó: “El 11 de noviembre el imputado agregó $22.688.855 de su ahorro voluntario a AFP Cuprum. Y entre el 14 y el 15 de noviembre, agregó $21.263.191 del rescate de un seguro con ahorro de Medlife Chile. Así, los fondos ilícitos quedaron mezclados con ahorros de origen lícito, llegando el 18 de noviembre a registrar un saldo de $278.037.735 en su cuenta. Inmediatamente después de la mezcla, en solo dos días, el imputado vació esa cuenta”.

Tras esto, en noviembre de 2020, el imputado adquirió en comunidad y por mitades con su entonces conviviente, Carmín Castillo, un inmueble por un total de $142.103.859. El delito precedente es el delito de enriquecimiento ilícito y el bien que produjo aquello es el incremento patrimonial injustificado por al menos $57.205.952.