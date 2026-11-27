El autor del crimen, André Matías Basáez Ugalde, de 24 años, se encuentra en prisión preventiva.

En prisión preventiva se encuentra André Matías Basáez Ugalde tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, región de Valparaíso.

El sujeto, de 24 años, está imputado como autor del delito consumado de femicidio íntimo agravado contra su expareja, una mujer de 32 años, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de un departamento por su propia madre, quien también fue agredida por el detenido.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la víctima presentaba múltiples lesiones en el rostro, la cabeza y las extremidades superiores, y la Policía de Investigaciones estableció preliminarmente que la causa de muerte sería asfixia por sofocación.





¿Quién era la víctima de femicidio en Villa Alemana?

Monserrat Vásquez tenía 31 años y era matrona y bailarina. De hecho, este jueves, y a la espera de que el Servicio Médico Legal entregara el cuerpo, sus ahora excompañeras de la unidad de Urgencias Gineco Obstetricia del Hospital Carlos Van Buren se manifestaron tras su brutal crimen.

Según Radio Bío Bío, Romina Chávez, coordinadora subrogante del servicio de Obstetricia del mencionado recinto de salud, indicó: “Tomar conciencia de esto fue complejo, es triste; hay una sensación de duelo y de una sensación de que todas estamos rotas en cierta forma”.

“Hay un duelo no solo de la matronería, de la Monse como persona, sino que también de nuestro rol como mujeres en la sociedad”, agregó.

El citado medio señaló que la víctima era una fiel defensora de los animales. Incluso, comentaron que en algún momento pensó en dejar su carrera profesional de matrona para estudiar veterinaria.

Además, otra de las pasiones de Monserrat era el baile. Fue parte de la agrupación Reales Brillantes de Valparaíso, conjunto folclórico y sociocultural dedicado a la danza caporal.