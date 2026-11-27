“Todo está orquestado”, dijo el cantante sobre la filtración de los detalles de la demanda que presentó Ana Sol Romero.

Este viernes, Douglas vivió su día de furia y repudió la filtración de la demanda que Ana Sol Romero puso en su contra en Estados Unidos.

En ese contexto, el cantante aseguró que la exposición de los detalles está “orquestada” y negó haber ejercido cualquier tipo de violencia contra su expareja y madre de sus hijas.





¿Qué dijo Douglas?

A través de su cuenta de Instagram, Douglas explicó que, tras ser notificado, contrató un segundo abogado que pudiese ver esta causa, que se distingue de la demanda por divorcio.

Según su relato, acusó: “Cuando le cuento que esto se filtró a la prensa, me dice que es imposible, porque nadie tiene acceso. Puso el número de caso y no se puede ver, está todo con candado”.

El abogado le habría expresado que la única posibilidad “es que la parte demandante lo haya filtrado (…) Todo está orquestado desde ahí. Saquen sus propias conclusiones” , sin nombrar a alguien en particular.

“No hay violencia, no estoy demandado por violencia, estoy demandado por acoso”, aclaró Douglas, quien negó haber ejercido cualquier tipo de agresión contra Ana Sol.

En ese contexto, una de las acusaciones asegura que el cantante habría empujado una puerta para seguir discutiendo con ella en presencia de sus hijas, por lo que el artista mostró las fotografías de la causa.

“Es un picaporte que está malo, ni siquiera está tan roto ni nada, que es de la pieza nuestra. Hace como dos años que no lo hemos cambiado porque en realidad no influía; la puerta se cerraba igual”, señaló.

Douglas acusó “amiguismos” a la hora de filtrar detalles de la causa, repudiando que se exponga a sus hijas y aseguró que, a diferencia de la protección de derechos del niño en otros países “en Chile parece haber total anarquía”.

“Déjenme trabajar, déjenme en paz, paren con esto. Está planificado”, comentó el cantante, quien además acusó que las filtraciones golpean “con dureza todo lo que he construido en años de esfuerzo y trabajo”.

Finalmente, Douglas concluyó: “Exijo respeto”.

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